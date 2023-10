O bósnio Marino Pusic é o novo treinador do Shakhtar Donetsk, anunciou o clube da Ucrânia, na tarde desta terça-feira.

Em comunicado, o adversário do FC Porto no grupo H da Liga dos Campeões informa que o contrato com Pusic é «até ao final da temporada 2025/26».

O técnico de 52 anos era, até ao momento esta época e desde 2021/22, treinador-adjunto de Arne Slot no Feyenoord, clube pelo qual festejou o título de campeão neerlandês em 2022/23. O clube dos Países Baixos também recorreu aos canais oficiais para assinalar a despedida de Pusic.

Antes do Feyenoord, Pusic foi também adjunto no AZ Alkmaar, no NAC Breda e no Twente. Foi no Twente que teve a primeira aventura como treinador principal de uma equipa sénior, em parte da época 2017/18 e na época 2018/19 (na qual foi campeão da II Liga pelo Twente), antes da ida para o AZ.

Está assim fechado o sucessor de Patrick van Leeuwen. No passado sábado, Darijo Srna orientou a equipa interinamente, na vitória por 3-0 ante o LNZ Cherkasy, para a liga ucraniana.