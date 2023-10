O Shakhtar Donetsk carimbou, esta segunda-feira, a passagem às meias-finais da Taça da Ucrânia, ao vencer por 3-0 no reduto do Viktoria, atual segundo classificado da segunda divisão do país.

Os golos do adversário do FC Porto na Liga dos Campeões foram apontados por Nazaryna, aos 17 minutos, Zubkov, aos 20, e Rakitskyi, aos 90+1.

Com 13 Taças da Ucrânia já conquistadas, o emblema de Donetsk é recordista de conquistas, a par do Dínamo de Kiev, que já foi eliminado na atual edição da prova.