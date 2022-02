Os jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk e Dínamo Kiev já deixaram a Ucrânia e estão agora na Roménia.

A informação foi divulgada pelo Shakhtar, que comunicou ainda que os futebolistas e as respetivas famílias atravessaram a fronteira nesta segunda-feira.

«A evacuação dos jogadores foi possível graças à assistência pessoal do Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, do Presidente da Federação Ucraniana de Futebol, Andrii Pavelko, e do Presidente da Federação Moldava de Futebol, Leonid Oleinichenko. Queremos agradecer a ajuda de todos os que participaram neste processo», referem ainda os mineiros.

Note-se que os atletas já tinham pedido ajuda às autoridades brasileiras para deixar o país e, no sábado, apanharam um comboio rumo a porto seguro.