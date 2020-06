O português Luís Castro sagrou-se neste sábado campeão da Ucrânia com o Shakhtar Donetsk a vencer o Oleksandryia por 3-2 e admitiu estar com sentimento de «dever cumprido», com o clube a completar o tetracampeonato.

«Nós fomos construindo o nosso caminho de sucesso desde o primeiro dia. Sempre tivemos o objetivo claro da conquista do título, era o nosso primeiro objetivo, e conseguimo-lo», disse em conferência de imprensa e citado pela Lusa.

«Quem nos estiver a ouvir, e tiver visto, e olhar para a tabela e ver os 16 pontos de avanço [para o mais direto perseguidor], pode pensar que foi fácil. Mas ninguém nos colocou nesta situação. Fomos nós, com o nosso trabalho, a nossa dedicação e a nossa ambição, e com respeito uns pelos outros», acrescentou Luís Castro.

O treinador português concluiu depois: «Foram muitos os dias a viver em família com o objetivo de chegar ao título, e estamos com um sentimento de dever cumprido. Vemos à nossa volta os nossos adeptos felizes, o nosso ‘staff' feliz, a nossa administração, e o nosso presidente, felizes, e também a equipa técnica. E adicionámos mais um título a esta grande instituição.»