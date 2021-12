O Shakhtar Donetsk anunciou a saída do futebolista Marlos, que cumpria a oitava época no clube ucraniano.

O fim da ligação foi confirmado com uma nota oficial nas redes sociais e no sítio oficial do clube, no domingo. Marlos tinha contrato até final de 2021.

Marlos, de 33 anos, conquistou quatro campeonatos, quatro taças da Ucrânia, quatro Supertaças da Ucrânia, tendo marcado 74 golos num total de 287 encontros disputados pelo clube.