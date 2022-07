O Shakhtar Donetsk anunciou nesta quinta-feira o substituto do italiano Roberto De Zerbi, que rescindiu contrato com o emblema da Ucrânia. Trata-se de Igor Jovicevic, técnico croata que assina por duas épocas.

Jovicevic, de 48 anos, passou as duas últimas temporadas no Dnipro.

Iniciou a carreira de treinador no Karpaty, último clube que representou como jogador, tendo ainda orientado o Celje e a equipa B do Dínamo de Zagreb, bem como o conjunto principal.

🧡 Igor Jovicevic is the head coach of Shakhtar! ⚒ Welcome! Dobrodošli! 👏



The club has signed a two-year deal with the Croatian coach.



#Shakhtar #Ukraine pic.twitter.com/Ie4H5X2Xh3