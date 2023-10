O Shakhtar Donetsk confirmou, esta segunda-feira, o fim da ligação com o jovem futebolista Oleksandr Rosputko, que não viajou de volta com a equipa para a Ucrânia, após o jogo contra o Antuérpia, da UEFA Youth League, disputado a 4 de outubro.

«Em conexão com o não regresso ao local da equipa e à efetiva recusa em cumprir as obrigações contratuais, o Shakhtar rescindiu o contrato com o jogador de futebol Oleksandr Rosputko», refere o emblema ucraniano, em comunicado.

Na última semana, em declarações à agência noticiosa russa REGNUM, o pai de Oleksandr, Yuri Rosputko, confirmou que o filho, de 19 anos, viajou para a Rússia após o encontro de há cerca de três semanas na Bélgica.

«Até agora não sei dizer o motivo pelo qual fugiu do Shakhtar. Posso dizer que ele estará definitivamente mais seguro na Rússia. A informação sobre o pedido de asilo político é falsa. O meu filho não pediu isso. Ele, simplesmente, vai solicitar um passaporte russo, como seria feito na sua terra natal, Donetsk», referiu Yuri, acrescentando: «Agora não vale a pena esperar pelo Sasha [ndr: Oleksandr] em nenhuma equipa. Ele estava muito cansado de tudo. Ele está a relaxar e a descansar por enquanto», disse Yuri.

Dias antes da declaração do pai de Oleksandr, o Shakhtar Donetsk, sem confirmar ou negar o paradeiro do jovem, expôs a sua posição através do portal UA-Football, confirmando que o atleta não regressara à Ucrânia após o jogo com o Antuérpia.

«O jogador recebeu o cartão de embarque, despachou a mala e não compareceu para embarcar no avião», referiu o Shakhtar, referindo que esperava o retorno do jogador «num futuro próximo». «Escrevemos-lhe uma carta oficial, exigindo que ele voltasse ao clube dentro de cinco dias». Ora, tal não aconteceu e o Shakhtar acabou por cumprir o que tinha referindo no mesmo esclarecimento via UA-Football.

«Se ele não regressar, o contrato será rescindido por culpa do jogador. O clube reserva o direito de exigir uma indemnização financeira do jogador», observou o Shakhtar.

Rosputko, que é natural de Gorlivka (ou Horlivka), no oblast de Donetsk, apagou todas as publicações nas redes sociais e deixou de atender a tentativas de contacto aquando do desaparecimento. No jogo contra o Antuérpia, em que o Shakhtar venceu por 2-1, Rosputko foi titular e fez os 90 minutos.