O Shakhtar Donetsk garantiu, no último fim de semana, a contratação de Roberto de Zerbi para substituir Luís Castro. O Maisfutebol sabe que o italiano aceitou um contrato válido por duas épocas (até junho de 2023) e tem a apresentação agendada para a última semana de maio.

Roberto de Zerbi já assumiu a saída do Sassuolo, de resto, embora sem revelar o destino: «Antes do jogo com o Génova [a 9 de maio], anunciei ao clube a minha decisão de sair, porque acho eu alcancei o máximo. É uma escolha difícil, mas não acho que possa oferecer mais a esta equipa. Talvez outro faça melhor. Depois de três anos, acho que estamos no topo, sobre todos os pontos de vista», afirmou à Sky.

De Zerbi, de 41 anos, sempre foi visto como o alvo prioritário dos ucranianos, conforme o nosso jornal antecipou em abril, e vai deixar Itália depois de três temporadas consecutivas no comando do Sassuolo, tendo antes passado por Benevento, Palermo e Foggia.

Agora livre no mercado, Luís Castro não definiu ainda o próximo passo na carreira. Neste momento, o treinador de 59 anos tem uma sondagem de um clube do Qatar.