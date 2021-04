Junior Moraes sofreu uma rotura no ligamento cruzado do joelho e só voltará a jogar na próxima época.



Além de desfalcar o Shakhtar para o que resta da temporada, o internacional ucraniano falha também o Euro 2020. De resto, a equipa orientada por Luís Castro prevê que o avançado de 34 anos fique afastado da competição por aproximadamente seis meses.



Irmão do ex-FC Porto Bruno Moraes, Junior nasceu em São Paulo, no Brasil, mas representa a seleção da Ucrânia, país onde reside há vários anos, desde 2019.