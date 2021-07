O futebolista brasileiro Pedrinho, que se mudou esta época para o Shakhtar Donetsk após ter representado o Benfica, estreou-se esta sexta-feira a marcar pelos ucranianos em jogos oficiais, na vitória por 3-0 ante o Lviv.

No duelo da segunda jornada do campeonato, Lassina Traoré (73m) e Dentinho (85m) deram vantagem de 2-0 ao Shakhtar e Pedrinho, no quarto minuto de compensação, fez o 0-3 final no marcador, num remate forte de pé esquerdo, na área.

Depois do golo, o festejo teve dedicatória especial lá para a casa, com a bola debaixo da camisola, junto à barriga, indicando que vem aí mais um membro para a família.

O golo de Pedrinho: