O futebolista brasileiro Hulk confirmou, esta terça-feira, a intenção de prosseguir a carreira fora da China, onde está a representar o Shanghai SIPG desde o verão de 2016.

«Em dezembro o meu contrato acaba. Nós já tivemos uma reunião e avisei que não quero renovar. Agora estão a chover propostas. De vários países. É verdade que há grandes clubes da Europa e do Brasil também. Até da China, mas aqui não quero mais», afirmou o antigo jogador do FC Porto, em declarações ao GloboEsporte.

«Eu saí do Brasil, fiquei três anos e meio no Japão, quatro anos em Portugal, quatro anos na Rússia e, na semana passada, completei quatro na China. Em todos os lugares, entrei e saí pela porta da frente. Sempre valorizado, com títulos», defendeu o extremo de 33 anos (faz 34 a 25 de julho), que representou os russos do Zenit e os japoneses do Tokyo Verdy, Kawasaki Frontale e Consadole Sapporo.

Na China, orientado pelo português Vítor Pereira, Hulk venceu um campeonato e uma Supertaça pelo Shanghai SIPG.