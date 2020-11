O Chelsea esteve a perder em Stamford Bridge frente ao Sheffield United, mas acabou a golear por 4-1.



Os «blades» marcaram logo a abrir a partida por intermédio de McGoldrick. O irlandês aproveitou um cruzamento de Berge para bater Mendy com um toque de calcanhar. O guarda-redes francês sofreu o segundo golo em oito jogos pelos blues, depois de ter igualado o recorde de Petr Cech.

Os «blues» reagiram e igualaram aos 23 minutos num belo desenho ofensivo: Kovacic fugiu à linha defensiva do Sheffield e serviu Abraham para o 1-1. Pouco depois, aos 34 minutos, Ziyech encontrou Chilwell ao segundo poste e o inglês cabeceou para a reviravolta do Chelsea.



Na segunda parte a equipa de Lampard chegou à goleada. Thiago Silva estreou-se a marcar num gesto de cabeça após livre lateral de Ziyech aos 77 minutos. O 4-1 foi fixado pelo inevitável Timo Werner após um erro da defensiva contrária.



Com esta goleada, o Chelsea chegou aos 15 pontos e igualou o Leicester no terceiro lugar, embora os foxes apenas joguem domingo. Por sua vez, o Sheffield United continua em último com apenas um ponto.