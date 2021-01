Juan Quintero, antigo jogador do FC Porto, confirmou na segunda-feira que vai assinar pelo Shenzen, da China.

O médio colombiano já se havia despedido do River Plate em novembro, mas só agora confirmou o novo destino, apesar de o amigo Faustino Aspirilla já o ter adiantado em agosto.

«Estou muito contente, estou com enormes expectativas e muito feliz por ter chegado a acordo», disse Juanfer, à Rádio Caracol.

Ora, segundo a imprensa, Quintero vai custar aos cofres do Shenzen oito milhões de euros, dos quais 20 por cento pertencem ao FC Porto.

Os dragões ficaram com essa percentagem em caso de transferência aquando do negócio do River Plate e deverão receber agora cerca de 1.6 milhões de euros relativos à mudança de Quintero para o futebol chinês.