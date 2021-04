Alan Kardec foi oficializado como reforço do Shenzhen FC.



O brasileiro deixa assim o Chongqing Dangdai Lifan FC, clube onde estava há cinco anos e do qual era capitão, para se comprometer por três anos com a equipa orientada por Jordi Cruyff, filho de Johan Cruyff.



Além do avançado canarinho, o Shenzhen contratou ainda Wakaso Mubarak ao Jiangsu Sunning, campeão em título que fechou portas, e Frank Acheampong que representava o Tianjin Teda.



Kardec esteve, recorde-se, vinculado ao Benfica durante três anos, tendo disputado 44 jogos.