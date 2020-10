Oleksandr Shovkovskiy, histórico guarda-redes do Dínamo Kiev, retirado desde 2016, foi agora convocado, aos 45 anos, pela seleção da Ucrânia, para o particular desta quarta-feira, frente à França, em Paris. O antigo jogador era agora o responsável pelo treino dos guarda-redes na seleção e, face às muitas baixas provocadas por casos de covid-19, foi incluído na lista de jogadores por precaução, mas deverá mesmo sentar-se no banco de suplentes, esta noite, no Stade de France.

Da lista inicial de convocados, foram detetados, já em Paris, seis casos de infeção com covid-19, entre os quais estão três guarda-redes: Pyatov, Lunin e Pankiv. Assim, sobra apenas um guarda-redes saudável, Georgy Bushchan. Em comunicado, a federação da Ucrânia explica que o treinador Shovkovskiy, apesar de estar retirado desde 2016, mantém uma «boa forma física», realizando treinos diários.

Além disso, o órgão máximo do futebol ucraniano adianta que Shovkovskiy está convocado apenas por precaução e só irá a jogo caso Bushchan acuse positivo na última bateria de testes que os jogadores ainda vão realizar antes do jogo ou em caso de lesão do guarda-redes titular.

No mesmo comunicado, assinado por Oleksandr Hlyvynskyi, secretário de imprensa da seleção da Ucrânia, o organismo garante a legalidade da convocatória, apesar de Shovkovskiy não ter qualquer ligação a clubes profissionais. «De referir que os regulamentos da UEFA permitem incluir na lista de convocados, jogadores que não tenham contrato profissional com nenhum clube, basta que sejam cidadãos do país representado pela equipa», refere ainda o comunicado.