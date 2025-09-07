Internacional
VÍDEO: ex-portista Nakajima marca golo digno de museu
Internacional japonês fez golaço de livre pelos Urawa Reds
Shoya Nakajima, ex-FC Porto e Portimonense, apontou este domingo um golaço digno de museu, em jogo referente à segunda mão dos «quartos» da Taça do Japão.
Com a camisola do Urawa Reds, o médio de 31 anos empatou a eliminatória com um golo de livre, aos 90 minutos, e obrigou o jogo a seguir para prolongamento. A vitória acabou por cair para o lado dos adversários do Kawasaki, depois de Ten Miyagi fazer o 3-2 aos 96 minutos (4-3 no agregado).
Em 2025, o internacional japonês já leva dois golos em 10 partidas pelo Urawa Reds.
Veja o golo:
