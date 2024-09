O Atlético Madrid-Real Madrid é sempre um jogo de alta tensão. Mas há muito tempo que não acontecia um dérbi madrileno tão 'quente' como o deste domingo.

Éder Militão marcou aos 64 minutos, numa jogada de insistência do Real Madrid, e originou uma explosão de alegria para os visitantes no Metropolitano. Thibault Courtois, antigo jogador do Atlético que atua pelo Real desde 2018, virou-se para os adeptos que estavam por trás da sua baliza e festejou, em tom de desafio.

Os adeptos colchoneros lançaram uma 'chuva' de objetos na direção do belga, acertando no jogador, inclusive. Face ao sucedido, o árbitro principal decidiu interromper a partida. Durante mais de 15 minutos, os jogadores recolheram ao balneário.

No final do jogo (que terminou 1-1), o treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, lembrou que os adeptos não devem ser provocados.

«Que as pessoas que cometeram esses incidentes sejam objeto de uma decisão do clube. Não precisamos dessas pessoas nas bancadas, mas isso não justifica os atos. Os protagonistas têm de atuar, mas os que provocam também têm de ser castigados. Não justifica, mas cuidado com o que geramos, e eu incluo-me. Para mim, a pessoa que provoca deve ser sancionada. Como não é sancionada, pode fazer o que quiser», afirmou, aludindo ao guarda-redes, em conferência de imprensa.

«Aconteceu também no Bernabéu. Tenham cuidado connosco, não somos vítimas. Não é correto o que se faz quando se provoca o Griezmann, o Simeone, quem quer que seja. Disseram que foi provocado pelo guarda-redes adversário. Não justifica o que fizeram, mas também se pode castigar quem provoca», continuou.

Os jornalistas questionaram ainda sobre uma conversa que Simeone teve com Courtois no relvado após o sucedido. O argentino foi ainda mais direto: «Eu disse-lhe para estar calado. Cuidado com quem se faz de vítima. Vê-se quando o Courtois faz gestos e se ri», terminou.

Uma opinião partilhada também por Koke, capitão do Atlético Madrid, que na mesma conferência de imprensa pediu que «os jogadores sejam mais inteligentes». «O protocolo dizia que, se o incidente se repetisse, o jogo seria terminado», lembrou.