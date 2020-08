O vulcão Sinabung, um dos mais ativos da ilha indonésia de Sumatra, expeliu novamente fumo e cinzas este domingo, a uma altura de um quilómetro,.

Devido ao risco de erupção magmática, as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança de cinco quilómetros em redor do vulcão situado a norte de Sumatra, uma das maiores ilhas do arquipélago indonésio.

Ao longo das últimas semanas, o vulcão expeliu várias nuvens de fumo que alcançaram povoações até 20 quilómetros de distância.

As erupções intermitentes do Sinabung, um vulcão de 2.460 metros de altura e um dos mais ativos do país, provocaram 16 mortos em 2014 e sete em 2016, apesar de nunca terem ultrapassado o grau 3 (numa escala de 8) do Índice de Explosividade Vulcânica.

O arquipélago da Indonésia situa-se no denominado «Anel de Fogo do Pacífico», uma zona de grande atividade sísmica com 127 vulcões ativos e que é sacudida por milhares de tremores de terra por ano, a maioria dos quais de reduzida magnitude.