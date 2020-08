Sinan Bolat trocou o Antuérpia pelo Gent, informou o clube belga.



O guarda-redes, que já representou o FC Porto, assinou por duas temporadas com os «búfalos». O jogador de 31 anos foi o dono da baliza do Antuérpia nas últimas três épocas: disputou 117 partidas.



Além de ter passado pelos dragões, Bolat jogou no Genk, Standard Liège, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Nacional e Arouca.