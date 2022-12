O antigo futebolista português Fernando Couto lembrou, com uma mensagem de agradecimento, o antigo colega de equipa Sinisa Mihajlovic, que faleceu esta sexta-feira, aos 53 anos.

«Obrigado por tudo, meu amigo», pode ler-se, na mensagem do antigo defesa luso, de 53 anos, na rede social Instagram.

Mihajlovic: o quase leão que tinha pesadelos com a guerra e batia livres de sonho

Couto e Mihajlovic foram colegas de equipa na Lazio, durante seis temporadas, de 1998 até 2004.

Também esta sexta-feira, na sequência do óbito de Mihajlovic, o também português Sérgio Conceição, atual treinador do FC Porto e antigo colega do sérvio, deixou uma mensagem sentida de despedida. «Partiu um amigo, uma inspiração», notou.