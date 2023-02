O treinador argentino Hector Cuper foi nomeado esta quinta-feira selecionador da Síria, anunciou a federação daquele país, sem especificar, contudo, a duração do contrato.

«O argentino Hector Cuper é o novo selecionador da Síria. Ele e os seus adjuntos viajarão para a Síria nos próximos dias», informou, laconicamente, a federação síria.

Aos 67 anos, Cuper treinou vários clubes na Europa, entre eles dirigiu os espanhóis do Valência, entre 1999 e 2001, ao serviço do qual perdeu duas finais da Liga dos Campeões, a primeira em 2000, frente ao Real Madrid, e a segunda, em 2001, perante os alemães do Bayern Munique.

Nos últimos anos foi selecionador da Geórgia (2008 e 2009), do Egito (2015 a 2018), tendo chegado à final da Taça das Nações Africanas (CAN), do Uzbequistão (2018 a 2019) e da República Democrática do Congo (2021 a 2022).