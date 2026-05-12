O Slavia de Praga foi penalizado com uma derrota por 3-0 na receção ao Sparta de Praga, quatro jogos à porta fechada e uma multa de dez milhões de coroas checas (pouco mais de 400 mil euros), confirmou o Comité Disciplinar da liga checa (LFA), numa nota informativa publicada esta terça-feira.

Este é o resultado das incidências do jogo do passado sábado, que foi interrompido, não retomado e que podia ter dado o título ao Slavia de Praga – com consequente apuramento direto para a fase de liga da Liga dos Campeões – no qual centenas de adeptos do próprio Slavia invadiram o relvado, quando a equipa vencia por 3-2, a pouco mais de três minutos do fim do tempo de compensação dado no dérbi da capital da Chéquia.

«O Comité Disciplinar puniu o Slavia Praga por violar as obrigações do organizador (levar e usar fogos de artifício, causando atraso no início do jogo, arremessar fogos de artifício no setor visitante, tumultos entre adeptos, invasão em massa de adeptos no campo, agressão a jogadores e arremesso de objetos no campo de jogo), com uma multa de dez milhões de coroas, a realização de quatro jogos sem público e uma derrota por 0-3», lê-se, no mapa de castigos da LFA.

Foi ainda instaurado um processo disciplinar ao Sparta de Praga «por conduta antidesportiva dos adeptos (uso de pirotecnia, arremesso de pirotecnia no campo, desordem por parte dos adeptos e danos aos equipamentos do estádio)», sendo que o Sparta também foi multado, no caso em 600 mil coroas (cerca de 25 mil euros).

É ainda assinalado que «os casos disciplinares dos jogadores expulsos do Slavia Praga, Tomáš Chorý e David Douděra, serão tratados separadamente pela comissão na sua reunião de quinta-feira», sendo que «ambos os jogadores suspenderam as suas atividades competitivas com efeito imediato».

Slavia reconhece castigo e toma medidas

Em comunicado, na segunda-feira, o Slavia já tinha reconhecido o castigo aplicado e já tomou medidas para os adeptos que foram afetados pelas ações dos seus pares.

«Aceitamos com respeito a decisão da comissão disciplinar e estamos plenamente cientes da gravidade da situação e da responsabilidade inerente à organização do jogo. Lamentamos profundamente o impacto desta decisão em dezenas de milhares de adeptos comuns e decentes que não têm nada a ver com toda a situação. Sabemos que o fecho do estádio afetará os adeptos que compraram ingressos. O clube fornecerá aos adeptos que compraram ingressos para os jogos afetados, bem como aos detentores de ingressos de temporada, informações detalhadas sobre reembolsos e procedimentos adicionais em breve», referiu o Slavia.

Com três jornadas por disputar, o Slavia soma agora 74 pontos, mais cinco do que o Sparta, segundo classificado com 69 pontos, na fase de apuramento de campeão.