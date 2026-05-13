Nem todo o caos provocado pela invasão do relvado por adeptos do clube no dérbi do passado sábado com Sparta de Praga impediu o Slavia de se sagrar bicampeão checo, esta quarta-feira. O único senão foi ter de fazer a festa num estádio às moscas, pelo castigo imposto pela federação local.

Impedidos de entrar na Fortuna Arena, os adeptos do Slavia aglomeraram-se nas imediações do estádio, onde celebraram a goleada ao Jablonec [5-1], que começou a ganhar forma ao minuto 14, por Stepán Chaloupek.

O defesa-central checo bisou aos 56 minutos, já depois de Samuel Isife [37m], Mojmir Chytil [43m] e Tomás Holes [49m] terem também marcado pelo Slavia. O tento de honra do Jablonec foi apontado por Eduard Sobol, aos 62 minutos.

Mesmo tendo visto ser-lhe aplicada uma derrota administrativa e um castigo de quatro jogos à porta fechada pela não conclusão do jogo com o Sparta, o Slavia de Praga venceu a Liga checa a duas jornadas do fim da fase de apuramento do campeão.

O empate do Sparta de Praga com o Viktoria Plzen [0-0], na terça-feira, ajudou a este cenário, sendo que o Slavia chegou esta noite aos 77 pontos, somando mais sete do que o rival da capital.