Ajax e Villarreal ganharam esta quinta-feira vantagem nos oitavos de final da Liga Europa, ao vencerem frente a Young Boys e Dínamo Kiev, respetivamente.

Em Amsterdão, o campeão holandês triunfou em casa (3-0) com dois golos na segunda parte: Klaasen abriu o marcador aos 62 minutos, Dusan Tadic fez o 2-0 aos 82m e Broobey fechou o resultado em 3-0 já nos descontos.

Na Ucrânia, o Villarreal também ganhou vantagem frente ao Dínamo (2-0), com golos dos dois defesas-centrais da equipa: Pau Torres fez o 1-0 à meia-hora de jogo, Raul Albiol fechou as contas no início da etapa complementar, aos 52 minutos.

Em Praga, o recém-campeão escocês Rangers não foi além de um empate (1-1) frente ao Slavia.

Stanciu deu vantagem à equipa da casa aos sete minutos, mas o conjunto de Steven Gerrard empatou por Helander aos 36 minutos e vai assim em vantagem para a primeira mão.

Refira-se ainda que Manchester United e Milan empataram a uma bola em Old Trafford.