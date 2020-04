Saudades de ver futebol? Ora aqui está uma oportunidade de matar essa ressaca louca que o consome por dentro. A Liga da Bielorrússia é das poucas que ainda decorre naturalmente e este sábado disputa-se mais um jogo da quarta jornada, com o jogo entre o Slutsk e o Vitebsk.

Em confronto vão estar duas equipas que partilham o segundo lugar, tanto o Slutsk quanto o Vitebsk somam duas vitórias e um empate em três jogos soma seis pontos. Quem vencer, iguala o Energetyk no primeiro lugar, com nove pontos, ainda que com mais um jogo e à condição.

Fique por aí e mate esse bichinho de ver futebol ao vivo.