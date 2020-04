A mais recente entrevista da ministra da Segurança Social do Reino Unido ao jornalista Piers Morgan, pivot da estação ITV, está a gerar uma onda de indignação naquele país.

Piers Morgan confrontou a ministra com a capa de um jornal, que dava conta de que 4 mil idosos em lares e casas de repouso tinham morrido por Covid-19 e que muitos óbitos não estavam a ser registados como infeção pela doença devido à falta de testes.

Perante a ausência de uma resposta concreta à pergunta repetida por mais do que uma vez, o jornalista deparou-se com um sorriso da ministra e questionou-a: «Porque é que está a rir? O que é que se passa consigo? Onde é que está a graça no meio disto?

Helen Whately negou estar a rir, mas o jornalista, aparentemente chocado, voltou à carga. «Perguntei-lhe apenas se é verdade que 4.000 idosos morreram e tudo o que consegue fazer é rir!»

Mais à frente, e já depois de ter negado a reação, a ministra explicou que riu porque não conseguia ver o que o jornalista lhe estava a mostrar por não ter qualquer ecrã perto de si e garantiu que o Governo está a fazer tudo para proteger os mais vulneráveis.

Veja o momento: