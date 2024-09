O treinador do Adanaspor e antigo internacional pela Costa do Marfim, Souleymane Bamba, mais conhecido por Sol Bamba, faleceu no sábado, aos 39 anos, depois de ter adoecido e de ter sido internado. A informação foi avançada pelo clube turco na última noite, sem especificar a situação de doença.

Segundo informou o Adanaspor em nota oficial, Sol Bamba adoeceu antes do jogo com o Manisa, da 4.ª jornada da II Liga turca, na sexta-feira.

«O nosso técnico Souleymane Bamba, que adoeceu antes do jogo com o Manisa Football Club disputado ontem [ndr: sexta-feira], foi levado ao Hospital Universitário Manisa Celal Bayar e infelizmente lá perdeu a batalha pela vida. As nossas condolências à nossa comunidade e a toda a família do futebol, especialmente a família dele», refere o Adanaspor.

Em 2021, Sol Bamba tinha sido diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, um tipo de cancro hematológico. Nessa altura, ainda jogava, no Cardiff. Acabaria a carreira de futebolista na época seguinte, 2021/22, no Middlesbrough.

A imprensa desportiva turca noticia que Sol Bamba teve uma recorrência do linfoma não Hodgkin.

Sol Bamba começou a carreira no Paris-Saint Germain, tendo passado ainda por clubes como o Leicester, Trabzonspor, Leeds, entre outros.