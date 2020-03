O Aston Villa vai doar um total de 850 refeições que estavam preparadas para o jogo deste sábado ante o Chelsea, que foi adiado, tal como toda a competição na Premier League, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Em nota oficial, através das redes sociais, o clube de Birmingham sublinha que as mesmas vão ser doadas a instituições de caridade, que podem contactar o clube em caso de interesse, com vista à doação em Villa Park, casa do clube.

850 staff packed lunches and hot food for tomorrow’s postponed game is being donated to support homeless charities.



If your organisation is interested and able to collect food from Villa Park by 4.30pm today, please contact the @AVFCFoundation on 0121 327 2299 ext 5700. #AVFC pic.twitter.com/qNHAsJfFff