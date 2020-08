O defesa central Harry Maguire encontra-se detido na Grécia a aguardar julgamento, depois de se ter envolvido numa rixa à porta de um bar e de ter agredido dois polícias que tentavam amenizar a situação.

Apesar de desconhecer o seu futuro próximo, o defesa do Manchester United foi incluído no lote de 24 convocados pelo selecionador Gareth Southgate para o duplo confronto da seleção inglesa a contar para a Liga das Nações.

Divulgada nesta terça-feira, a convocatória apresentou três estreias: Mason Greewood, do Manchester United, Phil Foden, do Manchester City e Kalvin Phillips, do recém promovido Leeds United.

Os jogos da seleção dos três leões estão agendados para os dias cinco e nove de setembro. O primeiro na Islândia, o segundo em Inglaterra, com a receção à Dinamarca.