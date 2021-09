O Midtjylland, adversário do Sporting de Braga na fase de grupos da Liga Europa, conseguiu esta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final da Taça da Dinamarca.

Os vice-campeões do país foram ao terreno dos amadores do Kjellerup vencer por cinco golos sem resposta.

Líder do campeonato, o Midtjylland defronta os ‘arsenalistas’ no dia 30 de setembro em Braga, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo F da Liga Europa.