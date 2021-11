A quinta jornada da Liga Europa, concluída esta quinta-feira, conheceu mais três equipas apuradas de forma direta para os oitavos de final: Mónaco, Bayer Leverkusen e West Ham garantiram, respetivamente, o primeiro lugar nos grupos B, G e H, juntando-se ao Lyon, que já tinha selado a qualificação na quarta jornada.

O que também já é uma certeza para o futuro da competição é que o Rangers e o Betis vão disputar o play-off de acesso aos oitavos de final, ao terem confirmado, esta noite, o segundo lugar nos seus grupos, o A e o G. Desta forma, escoceses e espanhóis aumentam para cinco (num total de 16) as vagas preenchidas neste play-off. Isto porque, esta semana, também já se conheceram três das oito equipas que ‘caíram’ da Liga dos Campeões via terceiro lugar: Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol e Zenit.

Além disso, já se sabe que mais dois dos apurados diretamente para os oitavos de final e mais duas equipas para o play-off vão sair, com certeza, dos grupos D e E. No grupo D, Eintracht Frankfurt e Olympiakos já garantiram que ficam num dos dois primeiros lugares e o mesmo acontece com Galatasaray e Lazio no grupo E.

De resto, outras duas formações ficaram com futuro assegurado na Europa... mas fora da Liga Europa: o Celtic de Jota e o Fenerbahçe de Vítor Pereira têm o terceiro lugar certo nos respetivos grupos e vão, por isso, disputar o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, com os segundos classificados na fase de grupos dessa competição.

Um dia em que Sturm Graz, Antuérpia e Ludogorets juntaram-se ao Ferencvaros nas equipas que dizem adeus às competições europeias, fruto do quarto e último lugar certo na fase de grupos da Liga Europa.

O que falta decidir na última jornada?

Resumindo, faltam conhecer, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa, quatro clubes que se apuram diretamente para os oitavos de final, os restantes seis da Liga Europa que vão ao play-off de acesso aos oitavos de final com as oito equipas oriundas da Champions e ainda mais seis equipas que vão ser relegadas para a Liga Conferência.

Nesta equação entra o Sporting de Braga, único representante português na prova. Os minhotos apuram-se diretamente para os oitavos de final se vencerem o Estrela Vermelha. Caso não vençam e o Midtjylland vença o Ludogorets, vão para a Liga Conferência. Caso empatem ou percam e o Midtjylland não vença, os bracarenses vão ao play-off.

EM SUMA:

Apurados para os oitavos de final: Lyon, Mónaco, Bayer Leverkusen, West Ham;

Apurados para o play-off: Rangers, Betis

Confirmados nos dois primeiros lugares: Eintracht Frankfurt, Olympiakos, Galatasaray, Lazio

Relegados para a Liga Conferência via terceiro lugar: Fenerbahçe, Celtic.

Eliminados das competições europeias: Sturm Graz, Antuérpia, Ludogorets, Ferencvaros.