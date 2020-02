Adversário do Sp. Braga na Liga Europa, o Rangers foi surpreendido na Premier League escocesa e perdeu frente ao Kilmarnock por 2-1.

A equipa de Glasgow esteve a vencer 1-0 graças a um golo de Scott Arfield, aos 32 minutos, mas a formação da casa deu a volta na parte final do encontro.

Stephen O'Donnell empatou aos 77 e aos 89 surgiu o golo do triunfo apontado por Eamonn Brophy, aos 88 minutos.

Com a vitória do Celtic sobre o Hearts, o Rangers fica a dez pontos do líder e rival da cidade. Tem, no entanto, menos um jogo.