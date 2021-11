A seleção espanhola de sub-21 somou esta terça-feira a primeira derrota na fase de qualificação para o Euro 2023, ao perder na Rússia, por 1-0.

Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, foi titular na la rojita e viu Konstantin Tyukavin fazer o único golo do encontro à passagem da hora de jogo, dois minutos depois de entrar.

Espanha e Rússia partilham assim a liderança do grupo C de qualificação para o Europeu da categoria, em 2023, com 15 pontos.