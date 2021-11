O futebolista Abel Ruiz, do Sporting de Braga, bisou e fez duas assistências esta sexta-feira, na goleada dos sub-21 de Espanha em Malta, por 5-0, na qualificação para o Europeu de 2023 da categoria.

Aos 23 minutos, Abel Ruiz assistiu Sergio Gómez para o primeiro golo de Espanha, que dobrou a diferença ao minuto 25, pelo avançado dos bracarenses. Ainda na primeira parte, Hugo Guillamón assinou o 0-3 no marcador, ao minuto 40.

Na segunda parte, nova assistência de Abel Ruiz para o quarto golo espanhol, apontado por Lobete, ao minuto 50. Aos 88 minutos, troca de papéis, com Lobete a servir Abel Ruiz para o bis na conta pessoal e o 0-5 nas contas finais do resultado.

A Espanha é líder só com vitórias ao fim de cinco jornadas e, por isso, um total de 15 pontos. Seguem-se Rússia (12 pontos), Irlanda do Norte e Eslováquia (ambas com seis pontos) e Lituânia e Malta, ambas com três pontos.

O primeiro dos dois golos de Abel Ruiz: