As equipas da Série A já podem voltar aos treinos coletivos. A boa notícia surgiu pela voz do ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, logo após a confirmação do parecer positivo ao protocolo proposto, por parte do Comité Técnico-Científico que colabora com o governo italiano na gestão da pandemia da covid-19.

«O Comité Técnico-Científico aprovou o protocolo da FIGC [Federação Italiana de Futebol] para o recomeço dos treinos coletivos dos clubes de futebol. É uma ótima notícia», anunciou o ministro, quinze dias depois das equipas terem retomado os treinos individuais e já com todos a aguardar a autorização governamental para reatar o trabalho coletivo. E isto, mesmo depois de alguns dirigentes e jogadores se terem manifestado contra várias medidas que constavam do protocolo sanitário inicialmente elaborado pelo Comité Técnico-Científico.

A nova versão do protocolo promete ser mais consensual já que, a pedido da FIGC, nela não consta a obrigatoriedade de todos os membros de uma equipa serem colocados em quarentena, caso um elemento do clube fosse diagnosticado com a covid-19, nem a obrigatoriedade das concentrações dos plantéis durante várias semanas nos respetivos centros de treino.

Apesar desta abertura do governo de Roma, o responsável pela pasta do desporto mantém o otimismo, mas igualmente a prudência em relação ao futuro da competição.

«Se houver um caso positivo de infeção, essa pessoa ficará de quarentena, enquanto os restantes poderão continuar a treinar, mas sob vigilância», afirmou Spadafora, que já esta terça-feira tinha afirmado que a Serie A poderá recomeçar a 14 de junho, caso a curva epidemiológica no país continue a descer.

Na segunda-feira, a FIGC anunciou que a Serie A e a Taça de Itália continuam suspensas até 14 de junho, já que o governo italiano prolongou a proibição de realização de eventos desportivos no país até essa data. Por seu turno, o Ministro do Desporto anunciou que vai reunir-se, no dia 28 de maio, com os presidentes da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, e da Liga de clubes, Paolo dal Pino, «para definir uma data para o recomeço do campeonato», bem como o modelo para finalizar o mesmo.

«Se o campeonato recomeçar, é preciso completá-lo, portanto todas as soluções são úteis, incluindo a realização de um play-off. Cancelar a competição, como fizeram em França, teria sido o mais fácil, mas eu não quis avançar com essa solução. Podendo retomar a prova em segurança, vamos fazê-lo», revelou Spadafora.

A Liga italiana foi interrompida a 9 de março, quando estavam decorridas 26 jornadas, com a Juventus, onde alinha o internacional português Cristiano Ronaldo, na liderança da prova com 63 pontos, mais um do que o segundo classificado, a Lazio.