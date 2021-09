Após duas derrotas consecutivas, Rui Vitória respira um pouco melhor. O Spartak Moscovo recebeu e bateu o Ufa por 2-0, este sábado, numa partida da nona jornada da Liga russa.



O conjunto moscovita teve uma entrada de sonho no encontro e aos três minutos já vencia por 1-0 graças a um golo de Ponce. O técnico português percebeu que o triunfo dificilmente escaparia quando Promes fez o 2-0 à passagem dos trinta minutos.



Com esta vitória o Spartak chegou ao oitavo lugar do campeonato da Rússia e está a dez do líder Zenit que bateu o Samara por 2-1.