O youtuber americano, IShowSpeed, e a lenda do Liverpool, Jamie Carragher, protagonizaram uma discussão acesa sobre quem é o melhor jogador de todos os tempos durante um programa da CBS.

Questionado por Carragher sobre a sua obsessão por Cristiano Ronaldo, Speed não hesitou e defendeu o craque português, apelidando-o de GOAT, sigla para "Greatest of All Time", que em português se traduz como "o melhor de todos os tempos".

«Acho que Ronaldo é o GOAT. Não sei se vocês concordam com isso. Cada um tem sua opinião. Ele é a minha inspiração, mesmo quando se trata do Youtube», começou por dizer o youtuber, que conta com 36 milhões de subscritores.

De recordar que Cristiano Ronaldo lançou, em agosto, um canal de Youtube em nome próprio, que bateu recordes no dia de estreia. Atualmente, o português conta com mais de 74 milhões de subscritores.

«Achas que o Ronaldo é melhor que o Messi?», perguntou Carragher, de seguida, a Speed. «Sim, acho. O Ronaldo jogou e dominou na Premier League, na La Liga e na Serie A, enquanto Messi só brilhou numa [na Liga espanhola, pelo Barcelona]», respondeu Speed, sem hesitar.

«O Messi tem mais Bolas de Ouro [oito contra cinco de CR7]», acrescentou o antigo defesa inglês, que não ficou sem resposta. «Os prémios da Bola de Ouro não definem um jogador, nem o número de troféus. Um jogador define-se pelo que faz em campo e o Cristiano Ronaldo é o jogador com mais golos», rematou Speed.

No final do programa, o youtuber despediu-se com um mortal e um festejo à Ronaldo.

Speed e Jamie Carragher rivalizaram ainda num sprint de 40 metros, que o Youtuber venceu. O momento rapidamente tornou-se viral nas redes sociais.