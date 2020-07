Estão definidos os seis clubes que vão jogar o play-off de subida à I Liga italiana: Chievo, Empoli e Frosinone confirmaram as últimas vagas do terceiro ao oitavo lugares, depois de concluída a 38.ª e última jornada da II Liga, a Serie B, esta sexta-feira. Juntam-se a Spezia, Pordenone e Cittadella.

Pelo caminho ficaram Pisa e Salernitana, que ainda tinham esperanças matemáticas à partida para o último jogo, tendo ficado no nono e décimo lugares, respetivamente.

O Spezia conseguiu manter o terceiro lugar, seguido do Pordenone, em quarto. Estes lugares apuram automaticamente os dois clubes para as meias-finais do play-off, eliminatória na qual os clubes esperam os vencedores dos jogos Cittadella (5.º)-Frosinone (8.º) e Chievo (6.º)-Empoli (7.º). Sobe apenas um destes seis clubes à Serie A, o principal campeonato.

Promovidos diretamente foram já o campeão Benevento e o segundo classificado, o Crotone.