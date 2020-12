O Crotone goleou o Spezia por 4-1, em jogo da 11.ª jornada da Serie A e alcançou três preciosos pontos na luta pela permanência.



O conjunto da casa marcou primeiro pelo brasileiro Messias aos 7 minutos. Porém, os forasteiros igualaram num erro tremendo da equipa adversária e Diego Farias igualou a contenda (18m).



No segundo tempo, o Crotone partiu para a goleada com golos de Reca (49m) e de Eduardo, médio que está cedido pelo Sporting, após passe do português Pedro Pereira (cedido pelo Benfica). O resultado final foi fixado por Messias já nos descontos.



Esta vitória deixa a formação orientada por Stroppa no último lugar, mas agora com cinco pontos. Por sua vez, o Spezia é 16.º com dez pontos.