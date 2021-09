A Udinese venceu na tarde deste domingo na casa da Spezia, por 1-0, num jogo que marcou a estreia do futebolista luso-guineense Beto, ex-Portimonense, pelo emblema italiano.

O único golo da partida surgiu já com Beto em campo (entrou aos 63 minutos para o lugar de Pussetto). Ao minuto 89, Samardzic deu o triunfo à Udinese, que segue assim com duas vitórias e um empate em três jornadas realizadas.

O golo de Samardzic:

Na receção à Salernitana, o Torino venceu por 4-0, com golos de Antonio Sanabria (45m), Bremer (65m), Pobega (87m) e Lukic (90+1m). Primeira vitória e primeiros pontos da equipa de Turim, ao passo que a Salernitana, que subiu esta época, ainda não pontuou.

Já o Génova venceu por 3-2 na deslocação ao Cagliari, com Mohamed Fares em grande destaque numa grande reviravolta. João Pedro (16m) e Ceppitelli (56m) deram vantagem de 2-0 aos da casa, mas Destro (59m) e um bis de Fares (69m e 78m) deram a volta ao marcador, igualmente para os primeiros três pontos do Génova no campeonato transalpino.

Este domingo, o campeão Inter de Milão empatou e há ainda em agenda um Milan-Lazio e um Roma-Sassuolo.