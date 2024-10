O Sporting B falhou o assalto ao segundo posto do Grupo B da Liga 3, nesta segunda-feira. Diante do último classificado, o Lusitânia dos Açores, a formação secundária do Sporting empatou a zeros.

Caso ganhassem, os leões podiam ultrapassar o União de Santarém (3.º com 13 pontos) e o Atlético CP (2.º lugar, com 15 pontos).

A equipa do antigo futebolista João Pereira não perde há seis jogos. Lucas Taibo, que já jogou na equipa principal, foi titular.

Ao fim da nona jornada, o Sporting B fica no quinto lugar da classificação, enquanto que o Lusitânia ocupa o último posto.