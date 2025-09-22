OFICIAL: Sp. Braga vende Simon Banza ao Al Jazira por 8,5 milhões de euros
Avançado de 29 anos esteve emprestado ao Trabzonspor na temporada passada. Negócio pode chegar aos €9,5M
Avançado de 29 anos esteve emprestado ao Trabzonspor na temporada passada. Negócio pode chegar aos €9,5M
É oficial! Simon Banza deixa o Sp. Braga e ruma ao Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, tal como Maisfutebol já havia noticiado.
A transferência foi realizada por 8,5 milhões de euros, mais um milhão em objetivos, com o Sp. Braga a ficar com 20 por cento de uma futura venda.
«Cidade nova, cores novas e paixão renovada. Dêem as boas-vindas ao avançado congolês Simon Banza nas fileiras do orgulho de Abu Dhabi», pode ler-se na publicação do clube árabe.
Na temporada passada, o franco-congolês foi emprestado ao Trabzonspor, da Turquia, tendo marcado 22 golos em 37 jogos.
Em Portugal, Banza representou o Famalicão na temporada 2021/22, emprestado pelo Lens. Nas duas temporadas seguintes vestiu a camisola dos bracarenses, tendo apontado 37 golos e 14 assistências em 90 jogos.