É oficial! Simon Banza deixa o Sp. Braga e ruma ao Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, tal como Maisfutebol já havia noticiado.

A transferência foi realizada por 8,5 milhões de euros, mais um milhão em objetivos, com o Sp. Braga a ficar com 20 por cento de uma futura venda.

«Cidade nova, cores novas e paixão renovada. Dêem as boas-vindas ao avançado congolês Simon Banza nas fileiras do orgulho de Abu Dhabi», pode ler-se na publicação do clube árabe.

Na temporada passada, o franco-congolês foi emprestado ao Trabzonspor, da Turquia, tendo marcado 22 golos em 37 jogos.

Em Portugal, Banza representou o Famalicão na temporada 2021/22, emprestado pelo Lens. Nas duas temporadas seguintes vestiu a camisola dos bracarenses, tendo apontado 37 golos e 14 assistências em 90 jogos.