O Estrela Vermelha, próximo adversário do Sp. Braga na Liga Europa, venceu o Spartak Subotica por 3-0 e chegou aos quatro triunfos consecutivos no campeonato sérvio.

A jogar em casa, Milan Rodic abriu a contagem aos nove minutos. Já no segundo tempo, Ben Nabouhane, aos 46 e 71, apontou os restantes golos da formação de Belgrado.

O Estrela Vermelha mantém-se no segundo posto, com 44 pontos e segue na perseguição ao líder Partizan, que soma mais três.

A 9 de dezembro, o conjunto sérvio defronta o Sp. Braga, numa partida que vai decidir o primeiro lugar do grupo F da Liga Europa. Nesta altura, o Estrela Vermelha lidera com 10 pontos, mais um do que os arsenalistas, que seguem na segunda posição, à frente de Midtjylland, terceiro, com oito, e Ludogorets, quarto, com um.