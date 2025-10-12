A polémica foi instalada na II Liga espanhola. Num encontro entre Sporting Gijón e Racing Santander, o golo (e que golaço!) do empate foi marcado no último lance do jogo… mas o árbitro já tinha apitado para o final do encontro.

Livre perigoso (90+10m) para o Racing Santander, que contou até com o guarda-redes na área adversária. A defesa corta e na sequência Mario García saca da cartola um golo digno de puskas... se tivesse contado.

O árbitro já tinha apitado e foi perentório na decisão, motivando reações dos jogadores do Racing Santander. Marco Sangalli viu, inclusive, o vermelho direto nos protestos.

Com esta decisão insólita, o Sporting Gijón saiu vitorioso por 2-1. Um duro golpe para o Racing Santander, que se encontrava empatado na liderança da II Liga espanhola com o Deportivo, que ainda não jogou nesta jornada.

Ora veja o video:



