A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltou a apresentar uma nova lista de convocados para o torneio pré-olímpico que vai decorrer na Colômbia a partir de 18 de janeiro. Uma lista que já não conta com o sportinguista Wendel, mas que foi reforçada com a entrada de Bruno Tabata, do Portimonense.

Sporting não cede Wendel à seleção: médio pode jogar contra o Benfica

Recordamos que Wendel estava na lista inicial do selecionador André Jardine, mas como o torneio não está incluído nas datas FIFA, o Sporting não foi obrigado a dispensar o jogador. Além do caso do sportinguista, houve mais quatro clubes a recusar a dispensa de jogadores: Douglas Luiz (Aston Villa), Martinelli (Arsenal), Emerson (Betis e Gabriel (Lille).

A nova lista de convocados conta, assim, com cinco novos nomes. Além de Tabata (Portimonense), foram também chamados Douglas Augusto (PAOK), Dodô (Shakhtar Donetsk), Nino (Fluminense) e Pepê (Grémio).

Os 23 eleitos vão apresentar-se na Granja Comary, no Rio de Janeiro, a 3 de janeiro, e o embarque para a Colômbia está marcado para dia 16 do mesmo mês. O Brasil estreia-se no torneio frente ao Peru.