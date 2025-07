Viktor Gyökeres vai marcar presença no Arsenal-Newcastle deste domingo, com início pelas 12h30 de Portugal Continental, poucas horas depois de ter assinado contrato e sido anunciado pelo clube londrino numa venda recorde para o Sporting.

O clube confirmou através das suas plataformas oficiais que o avançado sueco vai estar presente no Estádio Nacional de Singapura durante o jogo para poder observar in loco os colegas de equipa. Irá depois integrar o grupo e iniciar a caminhada ao serviço do clube durante o estágio naquele país asiático.

Possivelmente, Gyökeres irá estrear-se com a camisola do Arsenal na quinta-feira, dia 31, no encontro particular com o Tottenham em Singapura. Depois desse jogo, os 'Gunners' vão apresentar-se aos sócios diante do Villarreal (curiosamente, o mesmo adversário do Sporting no Troféu Cinco Violinos), no dia seis de agosto.

Viktor Gyökeres custou 65,7 milhões de euros ao Arsenal, mais dez milhões em objetivos. Ultrapassou Bruno Fernandes na lista de maiores vendas do clube lisboeta.