Ronaldo sempre foi um alvo apetecível para todos os clubes de futebol, mas quando ainda dava os primeiros passos no Sporting, muitos observadores detetaram qualidades acima da média no atacante leonino.

O Deportivo da Corunha foi um desses emblemas e veio agora revelar que tentou contratar o português, numa história que se mistura com outro futebolista nacional de renome.

«Ia observar Simão Sabrosa e estava o Cristiano em campo. Ele jogou muito mal, mas fazia uma série de coisas que me pareciam impossíveis pelo atrevimento que tinha», revelou Eduardo Beci, antigo jogador e dirigente do emblema da Galiza.

Augusto César Lendoiro dirigia na altura os destinos do Depor e ainda tentou desviar Ronaldo do Manchester United, tentativa essa que saiu frustrada.

«Simão era muito bom, mas disse ao Lendoiro que devíamos era seguir Cristiano Ronaldo. Ele ainda falou com Jorge Mendes, mas já estava contratado pelo Manchester United», finalizou o antigo dirigente, agora com 76 anos, numa tertúlia sobre o passado, o presente e o futuro do Deportivo, que milita atualmente na segunda divisão espanhola.