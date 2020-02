O Maiorca venceu neste sábado o Alavés, pela margem mínima (1-0), na 23.ª jornada da Liga espanhola. Juan Camilo Hernandez marcou o único golo do encontro, ao minuto 63.



Lumor, lateral emprestado pelo Sporting, foi titular no Maiorca mas teve de ser substituído ao minuto 28, devido a lesão.



O Alavés apresentou Fejsa, médio cedido pelo Benfica, no onze.



A equipa da casa arrecadou o triunfo após três derrotas consecutivas e está na 17.ª posição, à condição, enquanto o Alavés é 14.º.