Numa grande tarde de futebol em castelhano, realizaram-se dez jogos da La Liga ao mesmo tempo neste domingo. Kylian Mbappé é neste momento um dos concorrentes de Viktor Gyökeres para a Bota de Ouro e marcou diante do Sevilha, aproximando-se do sueco.

Foi um jogo marcado por duas expulsões de jogadores do Sevilha. Loic Bade e Romero viram cartões vermelhos diretos. Já no fim da segunda parte, os madridistas marcaram através de Kylian Mbappé aos 75 minutos e Jude Bellingham fechou as contas aos 87.

Mbappé tem agora 29 golos no campeonato e 58 pontos na corrida para a Bota de Ouro. Viktor Gyökeres tem 58.5 e fica à espera da última jornada da Liga espanhola para saber se ganhará o troféu. Mohamed Salah, do Liverpool, tem 56 pontos.

O Real Madrid tem 81 pontos, em segundo lugar, sabendo que o Barcelona é campeão. O mesmo Barça que perdeu em casa com o Villareal num jogo algo estranho.

Os culés dominaram a primeira parte com Lamine Yamal em destaque. O primeiro golo foi do Villareal, por Ayoze Perez, aos quatro minutos. Mas Yamal empatou a partida com um verdadeiro golaço e Fermín López levou o jogo para intervalo com 2-1.

Na segunda metade, o Villareal marcou dois golos por intermédio de Santi Comesana e Buchanan. O Villareal é quinto classificado com 67 pontos e está numa fase muito positiva com cinco vitórias.

Noutros resultados, o Atlético Madrid goleou o Bétis de forma surpreendente com um 4-1. Julián Álvarez marcou dois golos e assistiu outro. O Leganés e o Espanhol vão disputar o último lugar de descida na última jornda. Confira AQUI toda a classificação.

No fim do jogo do Barcelona, a equipa recebeu a Taça de campeão em casa.