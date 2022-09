Luc Castaignos, avançado que passou pelo Sporting, está a treinar com a equipa de sub-21 do Groningen, dos Países Baixos.

O jogador de 30 anos deixou o OFI Creta, da Grécia, e procura agora uma nova etapa para a carreira.

«A ideia é beneficiar ambas as partes. O Luc pode ficar a cem por cento, a treinar com o grupo, e os jovens aprendem com ele. É muito bom que eles tenham esse contacto», explica Art Langeler, chefe de desenvolvimento do Groningen, através do Linkedin.

Castaignos fez apenas 17 jogos pelo Sporting, entre 2016 e 2018, sem qualquer golo marcado.